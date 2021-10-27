- Там потрясающие условия, созданные владельцем, одни из лучших в России: академия, база, маркетинг, офис, стадион. Я поездил по европейским академиям, но такого нигде не встречал. "Динамо" Загреб, "Атлетико" Мадрид, "Боруссия" Дортмунд - все они уступают "Спартаку" в условиях. Но все зависит от организации внутри этих условий, - цитирует Кожевникова Sport24.
65-летний вице-президент ПАО "Лукойл" Леонид Федун является владельцем московского "Спартака" с 2004 года. По данным журнала Forbes, в апреле 2021 года Федун занимал 16-е место в рейтинге богатейших предпринимателей России, его состояние оценивалось на тот момент в 11,1 миллиарда долларов. Под руководством Федуна за 17 лет "Спартак" выиграл два трофея: золотые медали чемпионата России-2016/2017 и Суперкубок-2017.
Кожевников: "Атлетико" Мадрид и "Боруссия" Дортмунд уступают "Спартаку" в условиях. Но всё зависит от организации
Экс-тренер "Спартака" Михаил Кожевников рассказал об условиях в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"