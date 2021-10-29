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Рубин
14:00
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Спартак
16:30
РостовНе начат
П1 1.76X 3.8П2 4.8
Нижний Новгород
19:00
ЛокомотивНе начат
П1 4X 3.45П2 2
Краснодар
19:00
Крылья СоветовНе начат
П1 1.56X 4.5П2 5.6

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Лестер Сити
14:30
АрсеналНе начат
П1 2.43X 3.55П2 2.9
Ньюкасл
17:00
ЧелсиНе начат
П1 7X 4.7П2 1.45
Уотфорд
17:00
СаутгемптонНе начат
П1 3.2X 3.45П2 2.29
Бернли
17:00
БрентфордНе начат
П1 2.65X 3.15П2 2.9
Манчестер Сити
17:00
Кристал ПэласНе начат
П1 1.16X 8П2 19
Ливерпуль
17:00
БрайтонНе начат
П1 1.28X 6.2П2 9.8
Тоттенхэм
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 2.95X 3.55П2 2.4

Чемпионат Испании. Примера

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Эльче
15:00
РеалНе начат
П1 6.4X 4.5П2 1.51
Севилья
17:15
ОсасунаНе начат
П1 1.57X 4.1П2 6.4
Валенсия
19:30
ВильярреалНе начат
П1 3.05X 3.35П2 2.4
Барселона
22:00
АлавесНе начат
П1 1.31X 5.8П2 9.6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Аталанта
16:00
ЛациоНе начат
П1 1.89X 4.1П2 3.8
Верона
19:00
ЮвентусНе начат
П1 4.3X 3.7П2 1.86
Торино
21:45
СампдорияНе начат
П1 1.92X 3.75П2 3.95

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Арминия
16:30
МайнцНе начат
П1 3.6X 3.3П2 2.17
Фрайбург
16:30
Гройтер ФюртНе начат
П1 1.36X 5.4П2 8.4
Унион
16:30
БаварияНе начат
П1 8.8X 6.2П2 1.31
Боруссия Д
16:30
КёльнНе начат
П1 1.51X 5П2 5.6
Байер
16:30
ВольфсбургНе начат
П1 1.95X 3.7П2 3.9
Айнтрахт
19:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 4.1X 4.1П2 1.81

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Метц
18:00
Сент-ЭтьенНе начат
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Лион
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ЛансНе начат
П1 1.62X 4.4П2 5.2

Бубнов: "Динамо" недостает гибкости, умения распределить силы. Если "Зенит" играет на максимуме, у него нет конкурентов

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал крупную победу "Зенита" над "Динамо" (4:1) в матче 13 тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- "Динамо" играет в очень энергозатратный футбол и далеко не первый раз "наедается" в концовке. Из свежих примеров - упущенная победа со "Спартаком". Чтобы бороться за лидерство, бело-голубым недостает гибкости, умения верно распределить силы. <...> На сегодняшний день картина в РПЛ такова: если "Зенит" играет на максимуме, у него нет конкурентов, - передает слова Бубнова Sportbox.

Матч 13 тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Динамо" завершился крупной победой сине-бело-голубых со счетом 4:1. На гол Клаудиньо в начале матча гости ответили реализованным пенальти в исполнении Даниила Фомина на 56 минуте. Забитые мячи Вендела, Артема Дзюбы и Ярослава Ракицкого установили окончательный счет в пользу хозяев поля. После этой победы "Зенит" возглавляет турнирную таблицу с 29 набранными очками, у "Динамо" и у ЦСКА, имеющего игру в запасе, по 23 очка.


Теги: Зенит Динамо Бубнов
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