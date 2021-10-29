- "Динамо" играет в очень энергозатратный футбол и далеко не первый раз "наедается" в концовке. Из свежих примеров - упущенная победа со "Спартаком". Чтобы бороться за лидерство, бело-голубым недостает гибкости, умения верно распределить силы. <...> На сегодняшний день картина в РПЛ такова: если "Зенит" играет на максимуме, у него нет конкурентов, - передает слова Бубнова Sportbox.
Матч 13 тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Динамо" завершился крупной победой сине-бело-голубых со счетом 4:1. На гол Клаудиньо в начале матча гости ответили реализованным пенальти в исполнении Даниила Фомина на 56 минуте. Забитые мячи Вендела, Артема Дзюбы и Ярослава Ракицкого установили окончательный счет в пользу хозяев поля. После этой победы "Зенит" возглавляет турнирную таблицу с 29 набранными очками, у "Динамо" и у ЦСКА, имеющего игру в запасе, по 23 очка.
Бубнов: "Динамо" недостает гибкости, умения распределить силы. Если "Зенит" играет на максимуме, у него нет конкурентов
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал крупную победу "Зенита" над "Динамо" (4:1) в матче 13 тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"