— Считаю, Панин ошибся, может, у него свое видение. Ребята говорили, что карточка была. В ЭСК подавать не будем, хватит нам.
Когда подаем, говорят, что все нормально. Толка нет от этого. Да и зачем? Панин — нормальный судья. Дай бог вырастет в хорошего арбитра, — рассказал Иванов в интервью Sport24.
В конце первого тайма матча "Урал" — "Зенит" судья Игорь Панин не показал вторую желтую карточку защитнику Ярославу Ракицкому за срыв атаки. Во втором тайме Панин прямой красной карточкой удалил бразильца Клаудиньо. Встреча в Екатеринбурге закончилась нулевой ничьей. "Урал" продолжает идти последним в чемпионате России.
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Иванов: "Урал" не будет подавать в ЭСК. Толка нет от этого. Когда подаем, говорят, что все нормально
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал решения судьи Игоря Панина в матче 14-го тура РПЛ против "Зенита" (0:0).
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