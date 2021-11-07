"Спартак" провел отличную игру. У команды было удаление, осталось 10 игроков, но они показали полную самоотдачу и свое отношение к клубу, сражаясь до конца. Молодцы. Также тренер смог найти правильные решения, чтобы играть наравне с "Локомотивом", у которого было больше игроков на поле", - цитирует Карреру Sport24.
"Спартак" сыграл вничью с "Локомотивом" (1:1) в матче 14-го тура РПЛ. Отметим, что "красно-белые" с 35-й минуты играли в меньшинстве - за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник Руслан Литвинов.
Подопечные Витории набрали 19 очков и после 14-ти туров идут на 9-й строчке в таблице чемпионата России. В следующем туре, который станет последним в первом круге сезона-2021/22 москвичи в гостях сыграют против "Краснодара". Матч состоится 20 ноября (19:00 мск).
Витория назвал не самым справедливым удаление Литвинова в матче с "Локомотивом"
Каррера: Витория сумел найти правильные решения, чтобы в меньшинстве "Спартак" играл наравне с "Локомотивом"
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился впечатлениями от матча "красно-белых" с "Локомотивом" в РПЛ (1:1).
Фото: ФК "Спартак"