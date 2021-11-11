Агент Маркус Кэмпбелл, который является представителем игрока "Ньюкасла" Джейкоба Мёрфи, высказался по поводу информации об интересе ЦСКА к его клиенту.
"Это фейк. Он только подписал пятилетний контракт с "Ньюкаслом", так что он никуда не уйдет", - сказал Кэмпбелл.
26-летний вингер "сорок" провел 9 матчей в этом сезоне. Футболист забил один мяч и отдал одну голевую передачу.
Джейкоб Мёрфи играет за "Ньюкасл" с 2017 года. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 5 млн евро.
Клуб Мёрфи занимает 19-е место в чемпионате Англии после 11 туров, набрав 5 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
"Это фейк". Агент вингера "Ньюкасла" Мёрфи - об информации про интерес ЦСКА
Агент вингера "Ньюкасла" опроверг информацию об интересе со стороны "армейцев".
Фото: examinerlive.co.uk