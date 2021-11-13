"Сейчас Мампаси придет, его будут ставить во все игры, а потом перепродадут. Известного игрока брать слишком дорого, именно поэтому они берут таких. Цель команды Рангника - заработать деньги, а футбола тут нет. Мне это не нравится, ибо спортивный результат отходит на второй план", - цитирует Наумова "СЭ".
Напомним, вчера появилась информация, что зимой "Локомотив" подпишет 18-летнего защитника "Шахтера" Марка Мампасси. Ожидаемая сумма трансфера - 4 млн евро. Кроме того сообщалось, что руководство "железнодорожников" после трансфера планирует оформить для украинца российское гражданство, чтобы он не считался легионером.
Нынешняя стоимость Мампаси оценивается порталом Transfermarkt в 200 тыс евро.
Наумов - о Мампасси в "Локомотиве": известного игрока брать дорого, поэтому берут таких, а спортивный результат отходит на второй план
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал возможный переход Марка Мампасси в стан "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"