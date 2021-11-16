Литвинов охарактеризовал тренера "Спартака" Руя Виторию тремя словами

"Во-первых, Витория грамотный. Умеет подобрать нужные слова, успокоить, подбодрить. Во-вторых, профессионал. Руй полностью посвящает жизнь футболу, тактическим разборам. В-третьих, позитивный.
Слухи о приближающейся отставке Витории? Мы не обсуждаем это в команде. Витория - большой профессионал, и выполняет свою работу. А мы обязаны выполнять все его требования", - сказал Литвинов.
Руй Витория возглавил "Спартак" перед началом сезона-2021/22. Португальский специалист подписал с российским клубом контракт до 2023 года. Под руководством 51-летнего тренера "красно-белые" провели 20 матчей, в которых одержали 6 побед, 5 раз сыграли вничью, а также потерпели 9 поражений. До "Спартака" Витория возглавлял "Аль-Наср", "Бенфику" и "Виторию Гимарайнш".
Полузащитник Руслан Литвинов в текущем сезоне провел 10 матчей во всех турнирах за "Спартак", в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с "красно-белыми" рассчитан до лета 2022 года.
Источник: Sport24
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Фото: ФК "Спартак"