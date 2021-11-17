Кассьерра отметил, что РПЛ является сильным чемпионатом. По его словам, в этой лиге трудно играть во всех матчах.
"Каждая лига - особенная. В России она сильная. Команды - много и мощно обороняются. Все матчи трудные. Легких не бывает. И нет большой разницы между первыми и последними местами. В России рубятся все", - сказал Кассьерра.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Кассьерра провел восемь матчей, забил семь голов и сделал три результативные передачи.
"Сочи" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Владимира Федотова 27 очков.
Источник: Чемпионат
Кассьерра: каждый матч в РПЛ трудный. Все команды рубятся
Форвард "Сочи" Матео Кассьерра поделился мнением об особенностях российской Премьер-Лиги.
Фото: "Чемпионат"