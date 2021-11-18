Напомним, сегодня стало известно, что Шатов принял решение приостановить карьеру. 31-летний футболист и "Рубин" расторгли контракт по взаимному согласию сторон.
"Он принял такое решение, оно стало неожиданным. Думаю, что Олег еще способен играть на уровне Премьер-лиги. Есть ли договоренность о том, что Шатов вернется в "Рубин", если решит возобновить карьеру? Если решит, примем решение. Что сейчас про это говорить. Пока решение такое", - приводит слова Сайманова ТАСС.
Полузащитник Олег Шатов выступал за "Рубин" с 2020 года. В казанский клуб он пришел на правах свободного агента. В текущем сезоне Шатов провел 4 матча во всех турнирах, результативными действиями не отметился. В общей сложности за "Рубин" 31-летний футболист сыграл в 25 матчах, забил 1 гол и стал автором 3 результативных передач.
Также Олег Шатов защищал цвета "Зенита", "Урала", "Анжи" и "Краснодара".
Шатов расторг контракт с "Рубином" и приостановил карьеру
Гендиректор "Рубина": решение Шатова приостановить карьеру стало неожиданным
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов назвал неожиданным решение полузащитника Олега Шатова приостановить карьеру.
Фото: РПЛ