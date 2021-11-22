— Тедеско ни на миг не дал повода думать, что он просто дорабатывает контракт. Не изменилось вообще ничего, он так же был сосредоточен на работе, он оставался в команде, и мыслями тоже.
А команда чувствует такие вещи. Это был определяющий момент, поэтому мы и смогли взять серебро, — рассказал футболист в интервью "Комсомольской правде".
36-летний Тедеско объявил об уходе из московского "Спартака" перед зимней паузой прошлого сезона чемпионата России. Он не стал продлевать свой контракт, который истекал в мае 2021 года.
"Спартак" закончил сезон на втором месте, получив право выступить в квалификации Лиги чемпионов. Командой в этих матчах руководил уже португальский специалист Руй Витория. Красно-белые проиграли по сумме двух матчей "Бенфике" и попали в групповой этап Лиги Европы.
Джикия: игроки "Спартака" профессионально относятся к делу. Стараемся выполнять требования тренера
Джикия: Тедеско ни на миг не дал повода думать, что он просто дорабатывает контракт. Поэтому мы и смогли взять серебро
Капитан "Спартака" Георгий Джикия вспомнил эпизод работы с бывшим главным тренером команды Доменико Тедеско.
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