"У Азмуна есть желание уйти. Но тут обе стороны ведут себя открыто и честно. Игрок хочет уйти - клуб хочет такого нападающего оставить. Но мы не может силком заставить Сердара остаться.
Азмуна в "Зените" может заменить только иностранец. Важно найти его. В России я не вижу похожего игрока", - приводит слова Аршавина Sport24.
Сердар Азмун перешел в "Зенит" зимой 2019 года. В текущем сезоне 26-летний форвард провел 18 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. В общей сложности за петербургский Азмун сыграл 101 матч, забил 61 мяч и стал автором 23 голевых передач. Контракт Азмуна с "Зенитом" рассчитан до конца июня 2022 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 25 млн евро.
"Зенит" сегодня в Швеции встретится с "Мальме" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Из-за повреждения Азмун пропустит эту игру.
Аршавин: у Азмуна есть желание уйти. Заменить его в "Зените" может только иностранец
Руководитель департамента развития молодежного футбола "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал возможный уход из команды нападающего Сердара Азмуна.
Фото: ФК "Зенит"