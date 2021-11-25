— Миранчуку не надо торопиться возвращаться в Россию. Что касается "Зенита", то я не думаю, что для Миранчука это был бы хороший вариант.
Там сумасшедшая конкуренция, выиграть ее у бразильцев не так уж просто. Я думаю, что Миранчука там так же будет ждать лавка, — рассказал Наумов в интервью Eurostavka.
26-летний Миранчук выступает в составе итальянской "Аталанты" с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник провел на поле 215 минут в восьми матчах и отдал голевую передачу.
Контракт хавбека заканчивается в июне 2024 года. Transfermarkt оценивает Миранчука в 13,5 млн евро.
Агент Миранчука отреагировал на информацию об интересе к Алексею со стороны трех клубов
Источник: Алексей Миранчук получил предложения от "Зенита", "Дженоа" и "Торино"
Наумов: я думаю, что Миранчука в "Зените" так же будет ждать лавка
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов считает, что полузащитнику "Аталанты" Алексею Миранчуку не нужно переходить в "Зенит".
Фото: ФК "Аталанта"