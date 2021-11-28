- Запросили отчет у органов, утром они его предоставят. Они действовали по ситуации угрозы жизни и здоровью граждан, поэтому так жестко. Сейчас органы разбираются с классом фаеров и дымовых завес. Плюс есть проблема с камерами, - передает слова Хачатурянца РИА Новости.
Ранее стало известно, что по окончании матча 16 тура Российской премьер-лиги ЦСКА - "Зенит" (0:2) полиция заблокировала болельщиков с фанатских секторов "армейцев" на трибуне стадиона, а приблизительно через час начала проводить массовые задержания с отправкой фанатов в различные отделения внутренних дел Москвы. Причиной этих стало масштабное пиротехническое шоу, устроенное на трибуне болельщиками ЦСКА в концовке встречи.
Хачатурянц: РПЛ запросила отчет у органов внутренних дел по ситуации с болельщиками ЦСКА
Президент РПЛ Ашот Хачатурянц дал комментарий о ситуации с массовым задержанием фанатов ЦСКА после игры 16 тура чемпионата России с петербургским "Зенитом".
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