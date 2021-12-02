По словам агента, Едвай не собирается уходить из "Локомотива", несмотря на перемены в руководстве клуба.
"Ему нравится город, нравится клуб, и я думаю, что Едвай останется там еще на много лет. Завтра может прийти новый тренер или спортивный директор, новый владелец, но Тин играет за "Локомотив". На каком-то этапе все сменятся, но "Локомотив" останется навсегда, как "Спартак", ЦСКА, "Манчестер Юнайтед", "Челси". Едвай очень счастлив, и это все, что я могу сказать", - заявил агент.
Напомним, что ранее пост руководителя по спорту и развитию "Локомотива" покинул Ральф Рангник. Он был назначен главным тренером "Манчестер Юнайтед".
Едвай перешел в "Локомотив" из "Байера" в летнее трансферное окно. В нынешнем розыгрыше РПЛ хорватский защитник провел 10 матчей и забил один гол.
Источник: РБ Спорт
Агент: думаю, Едвай останется в "Локомотиве" на много лет
Александар Радосавлевич, агент защитника "Локомотива" Тина Едвая, заявил, что игрок не планирует покидать московский клуб.
Фото: "Чемпионат"