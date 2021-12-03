Матчи Скрыть

Сделать ставку

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Зенит
2 - 2
РостовЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Гранада
23:00
АлавесНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Унион
1 - 0
РБ Лейпциг1 тайм

Комличенко - о голе "Зениту": обычное единоборство, никакого фола и близко не было

Форвард "Ростова" Николай Комличенко прокомментировал эпизод со своим голом в ворота "Зенита" в матче 17-го тура РПЛ (2:2).
Михаил Терещенко/ТАСС
"Просмотр момента в эпизоде с моим голом? Честно говоря, не понимаю, о чём речь. Обычное единоборство защитника и нападающего. Два габаритных игрока вели борьбу, это футбол. Никакого фола близко не было, даже и говорить не о чем", - цитирует Комличенко "Чемпионат".

Комличенко забил после единоборства с защитником питерцев Ярославом Ракицким. Арбитр встречи Алексей Матюнин засчитал гол, его позвали к монитору для просмотра видеоповтора, но он не изменил свое решение.

Гол Комличенко удвоил счет в пользу "Ростова" (2:0), но подопечные Кафанова не смогли удержать победу, дважды пропустив от Клаудиньо.

В итоге "Ростов" остался 11-м с 18-ю набранными очками. К концу тура их могут обогнать тульский "Арсенал" и "Уфа", имеющие в активе по 16 очков


   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Орлов: Дзюба даже в матче с "Ростовом" не смог быть лидером, он уже все. Лучше смотрите на Грулева
Комличенко - о голе "Зениту": обычное единоборство, никакого фола и близко не было 2
СМИ: Свинов успешно прошел медобследование перед переходом в "Спартак"
Матюнин прав или так судить нельзя? "Зенит" и "Ростов" сыграли вничью при не самой однозначной работе арбитра 1
Селихов признан болельщиками "Спартака" лучшим игроком ноября
Петржела: "Зенит" все равно возьмет РПЛ, другие клубы ничего не сделают 2
Кафанов: по окончанию игры могу сказать, что "Зенит был ближе к победе, чем "Ростов"
Семак прокомментировал уход болельщиков с трибун по ходу встречи с "Ростовом" 7
Лепёхин об игре "Зенита" с "Ростовом": нашему футболу не хватает таких матчей эксклюзив
Семак: судейство разберут компетентные органы. Тут или хорошо, или ничего, лучше ничего говорить не буду 6
Азмун не забивает за "Зенит" уже 5 матчей РПЛ подряд. Только раз у него была более длительная сухая серия
"Зенит" отыгрался с 0:2 и вырвал ничью с "Ростовом" 58
Фанаты "Зенита" покинули стадион по ходу встречи с "Ростовом" 9
Судья Федотов: "Зенит" хотел играть в футбол - пусть играет в него. Гол Комличенко засчитан верно 9
Почеттино высказался о низкой результативности Месси в "ПСЖ"
Миранчук в заявке "Аталанты" на матч с "Наполи"
Болельщики "Локомотива" признали 17-летнего вратаря Худякова лучшим игроком ноября 3
Хави: у Дембеле есть все, чтобы стать лучшим игроком мира
Семин - о Захаряне: Европа - это замечательно, но своего потолка в России еще надо достичь
Ракицкий пропустит игру с "Динамо" из-за перебора желтых карточек
Самедов: "Спартаку" надо хорошо закончить часть сезона перед зимней паузой. "Красно-белые" фавориты матча с "Ахматом" 1
Пресняков: в РПЛ "Спартаку" ловить нечего. Нужно сделать акцент на выступлении в Европе
Тухель прокомментировал назначение Рангника на пост главного тренера "МЮ"
Петржела: я убежден в том, что Виторию нужно оставить в "Спартаке"
РПЛ выпустила официальное заявление по ситуации с протестами фанатов 2
Захарян: уверен, сборная России пройдет оба раунда стыковых матчей 2
"Зенит" - "Ростов". Дзюба и Малком - в основном составе хозяев, Азмун и Ловрен остались в запасе 10
Петржела: Дзюба забьет пару голов в ворота "Ростова", если выйдет в стартовом составе "Зенита" 3
Хави: вручение "Золотого мяча" Месси - это футбольная справедливость 3
Источник: руководство "Зенита" давит на фанатов команды, чтобы те не протестовали на матче с "Ростовом" 18
Все новости
-