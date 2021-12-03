"Просмотр момента в эпизоде с моим голом? Честно говоря, не понимаю, о чём речь. Обычное единоборство защитника и нападающего. Два габаритных игрока вели борьбу, это футбол. Никакого фола близко не было, даже и говорить не о чем", - цитирует Комличенко "Чемпионат".
Комличенко забил после единоборства с защитником питерцев Ярославом Ракицким. Арбитр встречи Алексей Матюнин засчитал гол, его позвали к монитору для просмотра видеоповтора, но он не изменил свое решение.
Гол Комличенко удвоил счет в пользу "Ростова" (2:0), но подопечные Кафанова не смогли удержать победу, дважды пропустив от Клаудиньо.
В итоге "Ростов" остался 11-м с 18-ю набранными очками. К концу тура их могут обогнать тульский "Арсенал" и "Уфа", имеющие в активе по 16 очков
Комличенко - о голе "Зениту": обычное единоборство, никакого фола и близко не было
Форвард "Ростова" Николай Комличенко прокомментировал эпизод со своим голом в ворота "Зенита" в матче 17-го тура РПЛ (2:2).
Михаил Терещенко/ТАСС