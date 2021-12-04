Ранее в СМИ появилась информация, что ливерпульский клуб рассматривает иранца в качестве замены для Ришарлисона, чей контракт с "Эвертоном" истекает в конце сезона.
"В "Эвертоне" уже есть четыре нападающих: Тосун, Рондон, Ришарлисон и Калверт-Льюин. Как вы думаете, интересен ли нам еще один?", - приводит слова Брандса Sport24.
Сердар Азмун перешел в "Зенит" зимой 2019 года. В текущем сезоне 26-летний форвард провел 20 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. В общей сложности за петербургский Азмун сыграл 103 матча, забил 61 мяч и стал автором 23 голевых передач. Контракт Азмуна с "Зенитом" рассчитан до конца июня 2022 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 25 млн евро.
СМИ: "Эвертон" хочет подписать Азмуна
В "Эвертоне" опровергли интерес к нападающему "Зенита" Сердару Азмуну
Спортивный директор "Эвертона" Марсель Брандс прокомментировал информацию об интересе "ирисок" к форварду "Зенита" Сердару Азмуну.
Фото: ФК "Зенит"