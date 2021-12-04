"Мы не просто рады, мы счастливы, что одержали победу на выезде. Для нас это очень хороший результат. Соперник был очень мастеровитым, но для нас каждая игра тяжелейшая", - сказал Шалимов.
"Урал" обыграл в гостях "Локомотив" (1:0). Единственный гол в этом матче в конце первого тайма с пенальти забил полузащитник "Урала" Рафал Августиняк. Отметим, что на 47-й минуте "Локо" остался в меньшинстве - за вторую желтую карточку с поля был удален защитник Тин Едвай.
Екатеринбургский клуб набрал 16 очков и поднялся на 12-е место в таблице РПЛ. В следующем туре "Урал" в гостях сыграет против "Ростова" (11 декабря, 19:00 мск).
Источник: Матч ТВ
"Мы не просто рады, мы счастливы". Шалимов - о победе над "Локомотивом"
Главный тренер "Урала" Игорь Шалимов подвел итоги матча 17-го тура РПЛ с "Локомотивом" (1:0).
Фото: РПЛ