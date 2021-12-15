— Конечно, я за то, чтобы Витория остался в "Спартаке", — рассказал Тихонов в интервью "РБ Спорту".
51-летний Витория возглавил "Спартак" в мае 2021 года. Ранее появилась информация, что португальский специалист будет уволен, а на его место назначен итальянец Паоло Ваноли.
"Спартак" завершил первую часть чемпионата России на девятом месте с 23 очками. В Лиге Европы команда вышла в 1/8 финала турнира.
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Тихонов: конечно, я за то, чтобы Витория остался в "Спартаке"
Бывший футболист "Спартака" Андрей Тихонов выступил за сохранение наставника Руя Витории в команде.
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