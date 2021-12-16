Колосков: нет гарантии того, что игра "Спартака" при Ваноли улучшится

Колосков отметил, что "Спартаку" не гарантирован успех под руководством Ваноли. По словам почетного президента РФС, "красно-белым" нужно усилить состав, чтобы команда прогрессировала.
"Все хотят, чтобы "Спартак" играл лучше. Желание есть и у руководства, и у болельщиков. <...> Но гарантии в том, что "Спартак" будет лучше играть при Ваноли, нет никакой, потому что состав прежний. Если не будет серьезного усиления, по игроку международного уровня в каждую линию, то любой тренер ничего серьезно поправить не сможет", - заявил Колосков.
Напомним, ранее "Спартак" объявил о подписании соглашения с Ваноли. 49-летний итальянский специалист возглавил команду, его контракт рассчитан до конца следующего сезона. В соглашении сторон есть опция продления сотрудничества на один год.
Источник: Спорт-Экспресс
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мыслями по поводу назначения Паоло Ваноли на должность главного тренера "Спартака".
Фото: РИА Новости