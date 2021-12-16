Петржела отметил, что с приходом Ваноли "Спартак" может изменить ситуацию в чемпионате России. По словам тренера, не исключено, что "красно-белые" попадут в первую тройку команд чемпионата по итогам сезона.
"Спартак" может попасть в тройку, ситуацию можно изменить. Впереди еще много игр чемпионата. У Ваноли впереди подготовка. Все зависит от того, как тренер и игроки будут понимать друг друга", - сказал Петржела.
Напомним, что ранее "Спартак" объявил о подписании контракта с Ваноли. Соглашение с 49-летним итальянцем рассчитано до конца следующего сезона. Предусмотрена опция продления контракта на один год.
Источник: Спорт-Экспресс
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Петржела: с приходом Ваноли "Спартак" может попасть в тройку. Ситуацию можно изменить
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела отреагировал на назначение Паоло Ваноли главным тренером "Спартака".
Фото: "Зенит"