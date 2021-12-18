"Это нормальные задачи учитывая, в какую команду приехал Ваноли. Смотрите, как "Спартак" сыграл в групповом раунде Лиги Европы. Давайте от этого оттолкнемся и зададим вопрос - возможно ли выполнить поставленные задачи?
Думаю, ответ очевиден. Все возможно. Просто нужно правильно выстроить отношения в команде, правильно поставить работу, найти подход и делать свое дело", - приводит слова Комбарова "СЭ".
Напомним, "Спартак" заявил, что перед клубом стоят цели попасть в зону еврокубков, выйти в 1/4 Лиги Европы и попасть в финал кубка России.
О назначении Паоло Ваноли новым главным тренером "Спартака" официально объявили 17 декабря. До этого специалист входил в штаб Антонио Конте в "Челси" и "Интере", но никогда не тренировал клубы самостоятельно. В Москве Ваноли будет помогать Марко Донадель, ранее работавший в "Фиорентине".
После окончания первой части сезона красно-белые занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ, в их активе 23 очка. Отрыв от еврокубковой зоны сейчас составляет 7 очков.
В Кубке России подопечные Ваноли в 1/8 сыграют с "Кубанью". Встреча пройдет 1 марта 2022 года.
Д.Комбаров - о задачах, поставленных Ваноли: смотрите, как "Спартак" сыграл в Лиге Европы. Все возможно
Экс-игрок "Спартака" Дмитрий Комбаров оценил задачи, которые "Спартак" поставил перед новым главным тренером клуба Паоло Ваноли.
Фото: Sport24