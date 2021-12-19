Смородская усомнилась в том, что Ваноли по силам выполнить задачи руководства "красно-белых".
"Задачи "Спартака" для Ваноли осуществимы? Нет, я в это не шибко верю. Вообще, никак не хотела бы комментировать это. Дай им бог удачи! Смешно, честно говоря", - сказала Смородская.
Напомним, ранее гендиректор "Спартака" Евгений Мележиков заявил, что перед новым тренером стоят задачи попасть в зону еврокубков, пробиться в четвертьфинал Лиги Европы и выйти в финал Кубка России.
Отметим, что на данный момент "Спартак" располагается на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. "Красно-белые" имеют в запасе 23 очка.
Источник: Спорт-Экспресс
"Смешно, честно говоря". Смородская - о задачах руководства "Спартака" для Ваноли
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о задачах, поставленных руководством "Спартака" перед новым главным тренером команды Паоло Ваноли.
Фото: ТАСС