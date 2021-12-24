В пятницу, 24 декабря, Совет Федерации одобрил закон, предполагающий введение электронных паспортов для спортивных болельщиков (Fan ID). Теперь он передан на подпись президенту России Владимиру Путину. Закон вступит в силу 1 июня 2022 года.
"Конечно, в следующем году "Зениту" будет сложно без фанатов. Это нормальное решение ввести Fan ID. Если фанаты "Зенита" не хотят этого, ничего страшного. В любом случае я буду их поддерживать, так как я болельщик петербуржцев", - цитирует Петржелу РБ Спорт.
Предполагается, что оформить паспорт болельщика можно будет через портал Госуслуг. В Fan ID будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.
Напомним, что Fan ID был введен в России как в стране, принимавшей Кубок конфедераций-2017 и ЧМ-2018. Это была персонифицированная карта болельщика, которую надо было получить каждому человеку, купившему билет на матч.
Фанаты "Зенита" заявили, что откажутся от оформления FAN ID
Фанаты "Спартака" заявили, что не будут оформлять Fan ID
Петржела: решение ввести Fan ID нормальное. Но я в любом случае буду поддерживать фанатов "Зенита"
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился мнением о том, что фанатское движение петербуржцев "Ландскрона" отказалось оформлять Fan ID.
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