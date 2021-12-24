Петржела: решение ввести Fan ID нормальное. Но я в любом случае буду поддерживать фанатов "Зенита"

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился мнением о том, что фанатское движение петербуржцев "Ландскрона" отказалось оформлять Fan ID.
Фото: Getty images
В пятницу, 24 декабря, Совет Федерации одобрил закон, предполагающий введение электронных паспортов для спортивных болельщиков (Fan ID). Теперь он передан на подпись президенту России Владимиру Путину. Закон вступит в силу 1 июня 2022 года.

"Конечно, в следующем году "Зениту" будет сложно без фанатов. Это нормальное решение ввести Fan ID. Если фанаты "Зенита" не хотят этого, ничего страшного. В любом случае я буду их поддерживать, так как я болельщик петербуржцев", - цитирует Петржелу РБ Спорт.

Предполагается, что оформить паспорт болельщика можно будет через портал Госуслуг. В Fan ID будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.

Напомним, что Fan ID был введен в России как в стране, принимавшей Кубок конфедераций-2017 и ЧМ-2018. Это была персонифицированная карта болельщика, которую надо было получить каждому человеку, купившему билет на матч.

Фанаты "Зенита" заявили, что откажутся от оформления FAN ID

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Теги: Петржела Зенит Fan ID
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