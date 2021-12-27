Журова посоветовала российским футболистам поработать с Тутберидзе

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе могла бы помочь улучшить результаты отечественным футболистам.

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"Я бы отправила Тутберидзе к нашим футболистам. Если бы они работали с такими тренерами как Ирина Винер-Усманова, Татьяна Покровская, Этери Тутберидзе, то вполне возможно, что результат был бы совсем другим. По крайней мере, это могло бы им пригодится с точки зрения психологии", - цитирует Журову



По окончании 18 тура Российской премьер-лиги, последний матч которого состоялся 13 декабря, отечественный футбольный сезон встал на зимнюю паузу. Игроки клубов РПЛ получили от 3 до 4 недель отпуска, который большинство из них проводит на зарубежных курортах с тропическим климатом. По окончании отпуска в январе 2022 года футболисты вновь соберутся в свои командах и отправятся на зимние межсезонные сборы.



Журова - о словах девушки Чистякова: кто она такая? А я - олимпийская чемпионка Напомним, ранее Журова предложила российским футболистам отказаться от отдыха на зарубежных курортах, а проводить отпуск в Крыму или Сочи."Я бы отправила Тутберидзе к нашим футболистам. Если бы они работали с такими тренерами как Ирина Винер-Усманова, Татьяна Покровская, Этери Тутберидзе, то вполне возможно, что результат был бы совсем другим. По крайней мере, это могло бы им пригодится с точки зрения психологии", - цитирует Журову Газета.ru По окончании 18 тура Российской премьер-лиги, последний матч которого состоялся 13 декабря, отечественный футбольный сезон встал на зимнюю паузу. Игроки клубов РПЛ получили от 3 до 4 недель отпуска, который большинство из них проводит на зарубежных курортах с тропическим климатом. По окончании отпуска в январе 2022 года футболисты вновь соберутся в свои командах и отправятся на зимние межсезонные сборы.