По сведениям источника, 22-летний французский футболист будет сам выбирать между ЦСКА и итальянской "Венецией". Оба клуба сделали равнозначное предложение по полузащитнику в размере 10 миллионов евро.
Сообщается, что ситуация с переходом Кюизанса разрешится до конца 2021 года.
В действующем сезоне французский игрок в двух матчах за основную команду "Баварии" забил гол и отдал голевую передачу.
Источник: журналист Санти Ауна.
Источник: футболист "Баварии" выбирает между ЦСКА и "Венецией"
Полузащитник "Баварии" Микаэль Кюизанс может стать игроком ЦСКА.
Фото: Getty Images