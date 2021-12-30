"Все зависит от него. Если Бог даст ему здоровья, если Даня будет работать как надо, а команда — подниматься, у него очень хорошие перспективы. Хлусевич обладает всем для этого — порядочный, выносливый, быстрый, техничный", - рассказал Божович в интервью Sport24.
Напомним, "Спартак" объявил о грядущем трансфере Хлусевича еще до окончания первой части чемпионата. В текущем сезоне полузащитник провел 16 матчей за туляков, в которых забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи. В этом году Хлусевичу исполнилось 20 лет.
После 18 туров РПЛ красно-белые занимают 9-е место, набрав 23 очка.
Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 млн евро.
Божович: у Хлусевича есть все - порядочный, выносливый, быстрый, техничный
Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович поделился ожиданиями от перехода полузащитника туляков Даниила Хлусевича в "Спартак".
Фото: ПФК "Арсенал" Тула