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Грулев: Шиманьски говорит, что Польша выиграет у России

Форвард "Динамо" Вячеслав Грулев рассказал о том, как его одноклубник Себастьян Шиманьски, выступающий за сборную Польши, относится к предстоящей встрече с Россией.
Фото: ФК "Динамо"
"Шутили с Шиманьски по этому поводу. Конечно, он говорит, что Польша выиграет", - приводит слова Грулева Sport24.

Напомним, сборная России после поражения от Хорватии (0:1) в решающем матче группового этапа квалификации к ЧМ-2022 отправилась в стыковые матчи. По итогам жеребьевки на первом этапе Россия сыграет с Польшей. Встреча пройдет 24 марта на одном из российских стадионов.

В случае победы подопечные Валерия Карпина пройдут во второй этап, где соперников станет победитель пары Швеция - Чехия.

"Динамо" после 18 туров занимает 2-ю строчку в РПЛ. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 2 очка.




Теги: Грулев Шиманьски Динамо Сборная России Сборная Польши
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