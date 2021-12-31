"Ситуацию Дзюбы в сборной я оставлю за скобками. Это дело игрока и тренера. В целом, довольно сильный форвард на уровне чемпионата России. А вот что касается еврокубков… Лига чемпионов все же высвечивает. Против более сильных команд его не видно", - сказал Нидергаус.
Нападающий Артем Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. Его соглашение с "сине-бело-голубыми" истекает летом 2022 года. В текущем сезоне 33-летний форвард провел 24 матча во всех турнирах, забил 10 голов и стал автором 9 результативных передач. В общей сложности за петербургский клуб Дзюба сыграл в 234 матчах и забил 105 мячей.
Ранее СМИ сообщили, что "Рубин" ведет переговоры о трансфере Дзюбы. Заменить 33-летнего форварда в "Зените" может Иван Сергеев из "Крыльев Советов".
В составе сборной России Дзюба играл в июне на чемпионате Европы-2020. Форвард получал вызов от наставника национальной команды Валерия Карпина на октябрьские матчи, но отказался от приглашения, сославшись на плохое физическое состояние. В марте Россия сыграет в стыках ЧМ-2022.
Источник: "СЭ"
Нидергаус заявил, что Дзюба силен только на уровне РПЛ
Бывший футболист "Ротора" Владимир Нидергаус высказался об игре нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"