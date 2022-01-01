— Березуцкий, которого никто не представлял в качестве главного тренера, мне очень нравится. Хотя знаю, что многие с этим не согласны.
Ведет себя спокойно, не бегает, не кричит, ни с кем не ругается, смотрит игру, по необходимости подсказывает — все. Показухи никакой нет, просто спокойно работает, — и команда уже на четвертом месте, — приводит слова Мостового "Газета.Ru".
39-летний Березуцкий возглавил московскую команду летом 2021 года, сменив на этой должности хорватского специалиста Ивицу Олича. В 20 матчах под руководством Березуцкого ЦСКА одержал 11 побед, трижды сыграл вничью и проиграл шесть раз.
После первой части Российской Премьер-лиги армейцы с 30 очками в 18 турах занимают в турнирной таблице четвертое место, отставая от "Сочи", который идёт на третьем месте, на одно очко.
Мостовой — о Березуцком в ЦСКА: нет показухи, спокойно работает, — и команда уже на 4-м месте
Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о работе Алексея Березуцкого в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА