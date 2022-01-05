— Не думаю, что на данный момент Сергеев сможет заменить Азмуна. Хотя он тоже в неплохой форме и забивает, особенно на уровне ФНЛ. Да и сейчас в Премьер-лиге проявил себя, — приводит слова Бояринцева "Реальное время".
Ранее появилась информация, что 26-летний Сергеев в конце декабря проходит медицинское обследование для "Зенита". Это подтвердили и в самом клубе. Переход футболиста может состояться в зимнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне Сергеев в 20 матчах во всех турнирах отметился восемь голами и шестью голевыми передачами. Контракт игрока истекает в 2024 году, рыночная стоимость — 2,8 миллиона евро.
27-летний Азмун летом текущего года станет свободным агентом.
Бояринцев: не думаю, что на данный момент Сергеев сможет заменить Азмуна в "Зените"
Бывший российский футболист Денис Бояринцев прокомментировал возможный переход форварда "Крыльев Советов" Ивана Сергеева в "Зенит".
Фото: ФК "Текстильщик"