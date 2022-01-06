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СМИ: "Зенит" отпустит Азмуна зимой, если договорится о трансфере Барбозы

От трансфера форварда "Фламенго" Габриэла Барбозы зависит будущее Сердара Азмуна в "Зените".
Фото: Getty Images
Как сообщает источник, "Зенит" действительно интересуется Барбозой, но питерцы не готовы платить за него 30 млн евро, которые хочет получить "Фламенго". Поэтому клуб хочет значительно сбить цену на бразильца. Отмечается, что если "Зенит" сможет договориться о трансфере, то Сердар Азмун получит возможность покинуть клуб уже этой зимой.

Ранее сообщалось, что другим претендентом на форварда является "Вест Хэм", но лондонцы готовы только арендовать игрока с правом выкупа.

В прошедшем сезоне Барбоза провел 43 матча за клуб во всех турнирах, забил 29 мячей и отдал 11 результативных передач. По оценке портала Transfermarkt его стоимость составляет 26 млн евро.

25-летний форвард играет за "Фламенго" с 2020-го года. До этого Барбоза выступал за "Интер", "Бенфику" и "Сантос".

Источник: "РБ Спорт"


Теги: Барбоза Фламенго Зенит Российские трансферы Азмун Габигол
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