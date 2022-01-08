Ранее в СМИ появилась информация, что "Нижний Новгород" намерен усилиться двумя игроками "Зенита" - вратарем Даниилом Одоевским и полузащитником Кириллом Кравцовым. Нижегородцы намерены взять Одоевского и Кравцова в аренду.
Также сообщалось, что бывший защитник "Зенита" Юрий Жирков может подписать контракт с "Нижним Новгородом". Отмечалось, что с 38-летним футболистом переговоры ведет сам Кержаков.
"Жирков, Одоевский, Кравцов. Какова ситуация с этими футболистами на данный момент? Комментировать пока нечего", - сказал Кержаков.
По информации источника, вратарь Даниил Одоевский до конца сезона останется в "Зените". 18-летний футболист отправиться на первый сбор петербуржцев в Дубай. Будущее Кирилла Кравцова определится чуть позже.
Источник: Bobsoccer
СМИ: "Нижний Новгород" намерен арендовать двух игроков "Зенита"
СМИ: Александр Кержаков лично ведет переговоры с Жирковым о переходе в "Нижний Новгород"
Тренер "Нижнего Новгорода" А. Кержаков: Жирков, Одоевский, Кравцов? Комментировать пока нечего
Главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков прокомментировал слухи о возможных приобретениях нижегородцев в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Нижний Новгород"