Напомним, сегодня "железнодорожники" расторгли контракт с футболистом по обоюдному согласию сторон.
"Рассматривали ли "Химки" возможность подписания Зе Луиша? Да, мы его рассматривали, но сейчас уже нет", - приводит слова Терюшкова РБ Спорт.
Нападающий Зе Луиш выступал за "Локомотив" с октября 2020 года. В московском клубе 30-летний футболист в общей сложности провел 16 матчей, в которых забил 1 гол и стал автором 3 результативных передач. В России Зе Луиш также защищал цвета московского "Спартака".
"Локомотив" расторг контракт с Зе Луишем
"Химки" хотели подписать контракт с Зе Луишем
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков заявил, что подмосковная команда рассматривала возможность подписания контракта с бывшим нападающим "Локомотива" Зе Луишем.
Фото: ФК "Локомотив"