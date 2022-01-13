Стрепетов отметил, что потеря Ракицкого в зимнее трансферное окно несла бы в себе опасность для "Зенита".
"Линия обороны всегда требует сыгранности и хорошего взаимопонимания, и в преддверии игр с "Бетисом" в Лиге Европы и борьбы за чемпионство в РПЛ выдергивать кого-то из нее очень рискованно.
То, что "Зенит" хочет оставить Ракицкого в клубе, говорит о том, что и Сергей Семак, и руководство клуба в него верят. Вот что приятно. Очень приятно, что один из лидеров команды останется в ней", - заявил Стрепетов.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Зенит" готовится предложить новый контракт Ракицкому. Петербуржцы могут продлить контракт с защитником на год. Также руководство клуба рассматривает вопрос предложения контракта на год с опцией продления на один сезон.
Отметим, что действующее соглашение Ракицкого с "Зенитом" рассчитано до окончания нынешнего сезона.
"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 18 туров. В запасе команды Сергея Семака 38 очков.
Источник: РБ Спорт
Стрепетов прокомментировал информацию о намерении "Зенита" продлить контракт с Ракицким
Экс-игрок "Зенита" Алексей Стрепетов отреагировал на информацию, согласно которой петербургский клуб может продлить контракт с защитником Ярославом Ракицким.
Фото: "Зенит"