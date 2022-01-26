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Агент Сафонов оценил зимнюю трансферную кампанию "Спартака"

Футбольный агент Алесей Сафонов прокомментировал зимние приобретения московского "Спартака" на трансферном рынке.
Фото: ПФК "Арсенал"
- Зимой красно-белые усилили состав количественно. Но не качественно. Пожалуй, лишь Николсон, купленный за 9 миллионов евро, рассматривается как железный игрок основы. Хотя ему еще надо выиграть конкуренцию у Соболева, Понсе, Ларссона. Другие новички - это явно вложения на перспективу. На данный момент Хлусевич не сильнее Мозеса, Классен - Айртона, Пруцев - Зобнина, Умярова или Литвинова. А вратарь Свинов будет третьим номером после Селихова и Максименко, - передает слова Сафонова "СЭ".

Зимой 2022 года московский "Спартак" пополнил состав пятью новичками. Из бельгийского "Шарлеруа" был приобретен за 9 миллионов евро 24-летний ямайский нападающий Шамар Николсон. Из тульского "Арсенала" перешел к красно-белым 20-летний правый полузащитник Даниил Хлусевич, сумма трансферной компенсации составила 3 миллиона евро. 21-летний центральный полузащитник "Крыльев Советов" Данил Пруцев обошелся "Спартаку" в 1,5 миллиона евро. 900 тысяч евро стоил руководству московского клуба 21-летний российский левый защитник Леон Классен. За 250 тысяч евро был подписан 21-летний голкипер воронежского "Факела" Илья Свинов.


Теги: Спартак Российские трансферы
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