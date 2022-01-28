Кофрие согласился с тем, что слишком часто удаляется с поля в матчах за "Спартак" и особо выделил необязательность полученных им красных карточек в играх чемпионата России.
"Я слишком часто получаю красные карточки в матчах за "Спартак"? Безусловно. В матче с "Наполи" я мог избежать первой желтой карточки. Что касается второй, то, полагаю, фол был необходим, поскольку Осимхен убегал к воротам и получал явную возможность забить гол. Можно сказать, я пожертвовал собой ради команды. А вот два удаления в чемпионате были необязательными", - сказал Кофрие.
Напомним, что в матче группового раунда Лиги Европы с "Наполи" "Спартак" обыграл соперника на выезде, несмотря на удаление Кофрие (3:2).
Источник: Bobsoccer
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Кофрие высказался о красных карточках, полученных им в матчах за "Спартак"
Защитник "Спартака" Максимилиано Кофрие высказался о красных карточках, полученных им в матчах за "красно-белых" в чемпионате России и Лиге Европы.
Фото: "Спартак"