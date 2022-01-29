Ранее появилась информация, что Понсе может продолжить карьеру в Испании. Сообщается, что "Эльче" уже закрыл сделку по переходу форварда "Спартака".
"Потеряет ли "Спартак" от ухода Понсе? Не могу сказать, потому что не знаю. Но "Спартак" может найти нормальную замену этому игроку. Только кого он возьмет - это вопрос", - цитирует Гаврилова "СЭ".
Форвард Эсекьель Понсе перешел в "Спартак" летом 2019 года из "Ромы". В текущем сезоне 24-летний футболист провел 11 матчей во всех турнирах, на его счету 4 забитых мяча и 1 голевая передача. Контракт аргентинца с "красно-белыми" рассчитан до 30 июня 2024 года.
"Спартак" в таблице РПЛ занимает 9-е место, набрав в 18 матчах 23 очка.
Источник: "Эльче" завершил сделку по переходу Понсе
Гаврилов: "Спартак" способен найти нормальную замену Понсе
Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на информацию о возможном уходе нападающего "красно-белых" Эсекьеля Понсе.
Фото: ФК "Спартак"