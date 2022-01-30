Романцев оценил приобретения "Спартака" в зимнее трансферное окно

Романцев рассказал, как он относится к тому, что зимой "Спартак" приобрел не особо известных широкому кругу игроков. Также он высказался о назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера "красно-белых".
"Не смущает ли меня отсутствие звезд в списке новых игроков "Спартака"? Приглашение малоизвестных футболистов - такой же риск, как и покупка звезд. <...> Обычно с появлением уже состоявшегося и сделавшего себе имя футболиста связываешь больше надежд. Но ведь сейчас в "Спартак" пришел тренер, о котором тоже мало кто слышал. Кстати, Карреру также брали как одного из помощников, а с ним команда сорвала золотой куш", - отметил Романцев.
Напомним, что в нынешнее трансферное окно состав "Спартака" пополнили вратарь Илья Свинов, защитник Леон Классен, форвард Шамар Николсон, а также полузащитники Даниил Хлусевич и Данил Пруцев.
Итальянский специалист Паоло Ваноли был назначен на пост главного тренера "Спартака" в минувшем месяце. Он сменил в этой должности португальца Руя Виторию.
"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. В запасе московской команды 23 набранных очка по итогам 18 туров чемпионата.
Источник: Спорт-Экспресс
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Фото: "СЭ"