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Романцев оценил приобретения "Спартака" в зимнее трансферное окно

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев поделился мнением о зимней трансферной кампании клуба.
Фото: "СЭ"
Романцев рассказал, как он относится к тому, что зимой "Спартак" приобрел не особо известных широкому кругу игроков. Также он высказался о назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера "красно-белых".

"Не смущает ли меня отсутствие звезд в списке новых игроков "Спартака"? Приглашение малоизвестных футболистов - такой же риск, как и покупка звезд. <...> Обычно с появлением уже состоявшегося и сделавшего себе имя футболиста связываешь больше надежд. Но ведь сейчас в "Спартак" пришел тренер, о котором тоже мало кто слышал. Кстати, Карреру также брали как одного из помощников, а с ним команда сорвала золотой куш", - отметил Романцев.

Напомним, что в нынешнее трансферное окно состав "Спартака" пополнили вратарь Илья Свинов, защитник Леон Классен, форвард Шамар Николсон, а также полузащитники Даниил Хлусевич и Данил Пруцев.

Итальянский специалист Паоло Ваноли был назначен на пост главного тренера "Спартака" в минувшем месяце. Он сменил в этой должности португальца Руя Виторию.

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. В запасе московской команды 23 набранных очка по итогам 18 туров чемпионата.

Источник: Спорт-Экспресс

Агент Перейры прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в "Спартак"


Теги: Романцев Спартак
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