По данным источника, клубы Суперлиги "Газиантеп" и "Гиресунспор" заинтересованы в услугах нападающего из Кабо-Верде. Отмечается, что в настоящее время представители игрока ведут переговоры с потенциальными работодателями.
13 января "Локомотив" расторг контракт с Зе Луишем. За "железнодорожников" 31-летний футболист выступал с 2020 года. В общей сложности за столичный клуб Зе Луиш провел 16 матчей, в которых забил 1 гол и стал автором 3 результативных передач.
С 2015 по 2019 год Зе защищал цвета московского "Спартака". За "красно-белых" форвард из Кабо-Верде сыграл в 109 матчах, на его счету 35 забитых мячей и 24 голевые передачи.
Источник: "СЭ"
Зе Луиш может продолжить карьеру в Турции
Экс-форвард "Спартака" и "Локомотива" Зе Луиш может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
Фото: ФК "Локомотив"