Семенов: я был горд тем, что жена поддержала меня, когда больше никто в России этого не сделал

Защитник "Ахмата" Андрей Семенов рассказал, как отреагировал на то, что жена заступилась за него после матча сборных России и Бельгии (0:3) на Евро-2020.

Фото: "Чемпионат"





Семенов заявил, что чувствовал гордость после поступка жены, поскольку она поддержала его в трудный момент.



"Что касается ответа моей жены хейтерам, то, во-первых, она всё не так говорила. Как всегда, перефразировали, добавили чего-то своего. Но я был горд, что моя жена заступилась за меня, поддержала, когда больше никто в России этого не сделал", - сказал Семенов.



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Семенов прокомментировал свою ошибку в матче с Бельгией на Евро-2020 Напомним, что в матче с бельгийцами Семенов допустил результативную ошибку, после игры на него обрушилась волна критики. Супруга футболиста после матча опубликовала в соцсетях пост, в котором поддержала мужа.Семенов заявил, что чувствовал гордость после поступка жены, поскольку она поддержала его в трудный момент."Что касается ответа моей жены хейтерам, то, во-первых, она всё не так говорила. Как всегда, перефразировали, добавили чего-то своего. Но я был горд, что моя жена заступилась за меня, поддержала, когда больше никто в России этого не сделал", - сказал Семенов.Источник: Чемпионат