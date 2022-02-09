Дивеев вспомнил последнюю игру ЦСКА с "Зенитом" в РПЛ. Игра прошла в ноябре, "армейцы" уступили со счетом 0:2. При этом, по словам защитника московской команды, он не может сказать, что матчи с "Зенитом" - очень тяжелые.
"Ну, по последней игре я бы не сказал, что мы проиграли "Зениту" без шансов. Первый тайм был тяжелый, но во втором мы доминировали, с 55-й по 85-ю минуту контролировали ход игры и могли забивать. Не получилось, пропустили. Говорить о том, что "Зенит" так прибавил и с ним тяжело играть, - нет, я так не считаю. Со всеми можно играть", - сказал Дивеев.
Отметим, что "Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 38 очков. ЦСКА отстает от петербуржцев на восемь очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата.
Источник: Спорт-Экспресс
Дивеев: говорить о том, что "Зенит" сильно прибавил и с ним тяжело играть? Нет, я так не считаю
Фото: "СЭ"