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Источник: РФС сообщил клубам, что Fan ID c июля начнет работать в РПЛ

Летом готовится к запуску система паспорта болельщика в РПЛ.
Фото: Getty Images
В начале февраля состоялся семинар по лицензированию клубов РПЛ. По данным источника, на нем директор по развитию РФС Максим Митрофанов сообщил клубам, что система Fan ID начнет работу с июля этого года.

17 декабря Госдума приняла закон о Fan ID в третьем чтении. Спустя две недели президент РФ Владимир Путин подписал его. Fan ID - паспорт болельщика, который необходимо будет получить, чтобы присутствовать на стадионе. Фанаты нескольких клубов РПЛ выразили протест против введения данного закона.

Ранее фанаты нескольких клубов РПЛ выступили против введения Fan ID. Многие из объединений активных фанатов заявили, что не будут оформлять паспорта болельщика.

Источник: "РБ Спорт"


Теги: Fan ID
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