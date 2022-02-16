"Знаю одно — Дзюба хороший нападающий. Он доказывал это и в клубе, и в сборной России. Да, можно говорить, что с "Бетисом" он выйдет играть за новый контракт. И этот человек может помочь "Зениту". Но только Сергей Семак может решить, есть ли Артему место в его новом проекте. Все зависит от того, какую модель захочет тренер видеть в будущем", - цитирует Рианчо "РБ Спорт".
Напомним, действующее соглашение Дзюбы с клубом истекает летом этого года. Ранее сообщалось, что в контракте форварда есть опция продления в случае, если он проведет на поле хотя бы 70 процентов игрового времени по итогам текущего сезона. Также в СМИ появлялась информация, что главный тренер "Зенита" Сергей Семак выступает против продления контракта с нападающим.
В нынешнем сезоне на счету Дзюбы 17 матчей в РПЛ, в которых он забил 10 голов и сделал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 33-летнего форварда в 9 млн евро.
Рауль Рианчо: Дзюба с "Бетисом" выйдет играть за новый контракт
Бывший тренер "Спартака" Рауль Риачно поделился ожиданиями от игры форварда "Зенита" Артема Дзюбы против "Бетиса".
Фото: ФК "Зенит"