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Рауль Рианчо: Дзюба с "Бетисом" выйдет играть за новый контракт

Бывший тренер "Спартака" Рауль Риачно поделился ожиданиями от игры форварда "Зенита" Артема Дзюбы против "Бетиса".
Фото: ФК "Зенит"
"Знаю одно — Дзюба хороший нападающий. Он доказывал это и в клубе, и в сборной России. Да, можно говорить, что с "Бетисом" он выйдет играть за новый контракт. И этот человек может помочь "Зениту". Но только Сергей Семак может решить, есть ли Артему место в его новом проекте. Все зависит от того, какую модель захочет тренер видеть в будущем", - цитирует Рианчо "РБ Спорт".

Напомним, действующее соглашение Дзюбы с клубом истекает летом этого года. Ранее сообщалось, что в контракте форварда есть опция продления в случае, если он проведет на поле хотя бы 70 процентов игрового времени по итогам текущего сезона. Также в СМИ появлялась информация, что главный тренер "Зенита" Сергей Семак выступает против продления контракта с нападающим.

В нынешнем сезоне на счету Дзюбы 17 матчей в РПЛ, в которых он забил 10 голов и сделал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 33-летнего форварда в 9 млн евро.


Теги: Дзюба Рианчо Зенит Бетис
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