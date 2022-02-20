Гендиректор "Нижнего Новгорода" подтвердил заключение контракта с Игбуном

Генеральный директор "Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов рассказал о соглашении с нападающим Сильвестром Игбуном и сроках его контракта.

Фото: ФК "Динамо"





Ранее появилась информация, что "Нижний Новгород" подписал контракт с 31-летним нигерийским нападающим Сильвестром Игбуном. В январе 2022 года форвард расторг соглашение с московским "



СМИ: Игбун подписал контракт с "Нижним Новгородом" - "Нижний Новгород" подписал контракт с Игбуном до конца нынешнего сезона, - передает слова Измайлова " Чемпионат ".Ранее появилась информация, что "Нижний Новгород" подписал контракт с 31-летним нигерийским нападающим Сильвестром Игбуном. В январе 2022 года форвард расторг соглашение с московским " Динамо ", за которое он играл с 2019 года, в составе бело-голубых футболист забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу в 53 матчах. До этого Игбун c 2015 года по 2019 год выступал за "Уфу", в которой забил 27 голов и выполнил 12 голевых передач в 119 матчах и в настоящее время остается лучшим бомбардиром в истории клуба.