По словам Корниленко, пока "Крыльям Советов" не сообщали, что игра с "Ростовом" будет перенесена.
"Ждем официальную информацию. Пока нам ничего не говорили о переносе матча с "Ростовом", - сказал Корниленко.
Напомним, ранее сообщалось, что матчи 19-го тура РПЛ "Ростов" - "Крылья" и "Краснодар" - "Локомотив" могут быть перенесены из-за режима ЧС, введенного на юге России.
Источник: Спорт-Экспресс
Матчи "Ростова" и "Краснодара" могут перенести. Аэропорты на юге России закрыты до 2 марта
В "Крыльях Советов" отреагировали на сообщения о возможном переносе игры с "Ростовом"
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко отреагировал на информацию о возможном переносе матча 19-го тура РПЛ с "Ростовом".
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