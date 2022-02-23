В "Крыльях Советов" отреагировали на сообщения о возможном переносе игры с "Ростовом"

Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко отреагировал на информацию о возможном переносе матча 19-го тура РПЛ с "Ростовом".

Фото: Getty Images