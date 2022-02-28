"Информация от том, что Паоло провел встречу с руководством "Спартака" и сообщил о намерении покинуть клуб не соответствует действительности. Он остается в России и продолжает работу с командой", - приводит слова агента "Матч ТВ".
Паоло Ваноли возглавил "Спартак" в декабре прошлого года. В минувшую субботу, 26 февраля, он провел первый официальный матч на этом посту - против ЦСКА в 19-м туре РПЛ. В игре на "Открытие Банк Арене" красно-белые проиграли со счетом 0:2. В таблице чемпионата России "Спартак" идет на 9-м месте, имея в своем активе 23 очка.
Следующий матч столичный клуб проведет завтра, 2 марта. На своем поле "Спартак" сыграет против "Кубани" в рамках 1/8 финала Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Яном Бобровским.
Накануне УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от всех турниров. "Спартак" был исключен из Лиги Европы, красно-белые не сыграют с "Лейпцигом" в 1/8 финала турнира.
Агент: Ваноли останется в России и продолжит работу в "Спартаке"
Андреа Д’Амико, агент главного тренера московского "Спартака" Паоло Ваноли заявил, что информация о возможном уходе итальянского специалиста из клуба не соответствует действительности.
Фото: ФК "Спартак"