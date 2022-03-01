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Языджи не покинет ЦСКА заранее

Адем Чебечи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал, что футболист не собирается покидать клуб.
Фото: Getty Images
— Собирается ли Языджи покинуть ЦСКА в связи с последними решениями? Нет. Мы здесь, — цитирует агента ТАСС.

25-летний турецкий полузащитник арендован московской командой у "Лилля" до конца сезона с возможностью выкупа. Языджи в дебютной игре за команду забил в ворота "Спартака" в 19-м туре РПЛ. Матч завершился победой армейцев 2:0.

Источник: легионеры ЦСКА не планируют покидать команду

ЦСКА опубликовал список игроков, прилетевших на матч Кубка России против "Сочи"


Теги: ЦСКА Языджи
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