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Нобоа опроверг информацию о легионерах "Сочи"

Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа опроверг информацию о том, что все иностранные игроки команды покинули её после игры с ЦСКА (1:2) в Кубке России.
Фото: Getty Images
— Это неправда, — приводит слова Нобоа "Матч ТВ".

Ранее появилась информация, что все иностранные футболисты сочинского клуба после матча 1/8 финала Кубка России с ЦСКА (1:2) покинули расположение команды.

Ранее о полном отъезде иностранных футболистов сообщали в "Краснодаре". Клуб не подтвердил эту информацию.

СМИ: сразу после матча с ЦСКА все легионеры "Сочи" покинули команду


Теги: Сочи Нобоа
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