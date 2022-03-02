— Это неправда, — приводит слова Нобоа "Матч ТВ".
Ранее появилась информация, что все иностранные футболисты сочинского клуба после матча 1/8 финала Кубка России с ЦСКА (1:2) покинули расположение команды.
Ранее о полном отъезде иностранных футболистов сообщали в "Краснодаре". Клуб не подтвердил эту информацию.
СМИ: сразу после матча с ЦСКА все легионеры "Сочи" покинули команду
Нобоа опроверг информацию о легионерах "Сочи"
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа опроверг информацию о том, что все иностранные игроки команды покинули её после игры с ЦСКА (1:2) в Кубке России.
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