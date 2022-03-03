"Мы удивлены новостями, что Хердур покинет ЦСКА. Он полностью восстановился и ждет шанс показать себя. Конечно, он следит за ситуацией в мире. Но сейчас Хердур хочет вернуться на прежний уровень и играть за ЦСКА. Он не думает об уходе. Если ФИФА, РФС или ЦСКА решат иначе, тогда он задумается. Но не сейчас", - цитирует Ньярдарсона Sport24.
Напомним, ранее сегодня в СМИ появилась информация, что Магнуссон принял решение об уходе из клуба. При этом отмечалось, что все остальные легионеры готовы остаться в ЦСКА.
Магнуссон перебрался в ЦСКА летом 2018 года из английского "Бристоль Сити". Ранее исландец выступал за "Ювентус", "Чезену" и "Специю". Контракт 29-летнего защитника с клубом действует до конца текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 млн евро.
В этом сезоне защитник еще не провел ни одного матча за красно-синих из-за повреждения. Недавно он вернулся к тренировкам после разрыва ахиллова сухожилия.
Агент Магнуссона: Хердур хочет вернуться на прежний уровень и играть за ЦСКА. Он не думает об уходе
Агент Элиас Ньярдарсон, представляющий интересы защитника ЦСКА Хердура Магнуссона, опроверг информацию о скором уходе его клиента из клуба.
Фото: РИА Новости