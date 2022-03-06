— "Спартак" был лучше, вышли на поле с огромной самоотдачей. Мы не увидели остроты от хозяев, гости по всем компонентам были сильнее, — приводит слова Колыванова Metaratings.
Красно-белые набрали 26 очков и закрепились на девятой позиции турнирной таблицы чемпионата России.
Николсон и Промес зажгли «Спартак», красно-белые полностью переиграли «Динамо»
Бышовец - о чемпионской гонке: для "Динамо" еще не все потеряно. Я думаю, что интрига сохраняется
Бакаев и Промес - лучшие, Варела подвел "Динамо". Оценки команд за московское дерби
Колыванов: "Спартак" был лучше "Динамо"
Российский специалист Игорь Колыванов прокомментировал победу "Спартака" над "Динамо" (2:0) в 20-м туре РПЛ.
Фото: Getty Images